Porque somos mulheres

Esta semana ficamos a conhecer algumas das conclusões do Education at a Glance 2021, um estudo que traça o retrato da educação nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), e uma delas é que os rapazes, embora sejam o parente pobre da educação, continuam a ter melhores salários que as raparigas. As desigualdades persistem e continuamos a lutar por igualdade de salários, pelo respeito dos patrões, dos colegas e, quando chegamos a casa, muitas mulheres lutam pela igualdade na distribuição das tarefas domésticas — a pandemia trouxe ao de cima a desigualdade nesta distribuição.

Se nos nossos trabalhos lutamos por visibilidade, por reconhecimento, por demonstrarmos que fazemos tão bem ou melhor que os homens que estão ao nosso lado; as afegãs lutam pela sobrevivência e essa passa por voltarem a desaparecer numa sociedade patriarcal que não as respeita e que as olha com desprezo. A historiadora e investigadora de estudos de género Bahar Jalali, natural do Afeganistão e a viver nos EUA, iniciou o movimento #DoNotTouchMyClothes. No Twitter, Jalali publicou uma fotografia em que veste um exuberante vestido verde. “Esta é a cultura afegã. Estou a usar um vestido tradicional afegão”, escreveu na legenda, para depois incentivar outras mulheres a partilharem os seus trajes típicos. E as partilhas revelam mulheres bonitas nos seus vestidos coloridos.

As mulheres precisam de ser vistas e respeitadas na sua essência. Respeitadas naquilo que vestem, sejam um top e uns calções curtos seja, de facto, uma burca negra até aos pés, desde que vestida de livre vontade e não como forma de sobrevivência.

Na segunda-feira, as máscaras caíram, o seu uso deixou de ser obrigatório nos espaços exteriores, mas há quem seja resistente a deixar de usá-las. Fomos ao encontro de três jovens, entre os 21 e os 24 anos, que confessam os seus receios. Ouvimos também os especialistas em saúde mental, diz Rute Agulhas que a solução para perder o medo e sair da zona de conforto é focarmo-nos nos aspectos positivos da mudança. “Por exemplo, a riqueza da expressão facial como forma de comunicação com o outro, a possibilidade de respirarmos melhor.”

Ainda em torno da saúde, no Dia Mundial da Dermatite Atópica, assinalado na terça-feira passada, a jornalista Inês Duarte de Freitas foi ouvir doentes e médicos sobre esta doença que afecta mais de 230 milhões de pessoas e que deixa a pessoa "refém da própria pele".

Estima-se que 10% da população do mundo seja afectada por perturbações de ansiedade e acredita-se que estas sejam duas vezes mais comuns em mulheres do que homens. Ainda que se saiba que o exercício físico pode ser uma estratégia para combater uma crise de ansiedade, um estudo publicado na Frontiers avança novas descobertas quanto à prevenção: sugere que quem pratica exercício físico regular pode reduzir o risco de desenvolver ansiedade em quase 60%. Por isso, mexa-se pela sua saúde física e mental.

As jornalistas Karla Pequenino e Aline Flores, no podcast Vitamina P, regressam ao tema dos produtos que podem ser consumidos na escola e respondem à pergunta: Qual é o problema dos mil-folhas e do pão com chouriço nas escolas? E, por falar em alimentação, as professoras e nutricionistas Ada Rocha e Cláudia Viegas escrevem sobre a "dieta planetária" e mostram, o antes e o depois, do que deve ser um prato que respeita o ambiente. Já a psicóloga Clementina Almeida escreve sobre as perturbações alimentares nos mais novos e como estas podem afectar a vida escolar.

Os grandes eventos regressaram e no domingo foi dia dos prémios MTV com os artistas a fazerem a passadeira vermelha vestidos com ousadia. Na segunda-feira foi dia de Met Gala, o jantar de angariação de fundos do Metropolitan Museum of Art. Por aqui, recordamos outras galas e mostramos a originalidade de quem marcou presença no museu nova-iorquino. Esta noite são os Emmys e vamos estar em directo a acompanhar a passadeira vermelha.

A marca italiana de malas Coccinelle juntou-se à Barbie para lançar uma mala-manifesto por um “futuro sem limites”. Trata-se de uma mala que relembra a todas as raparigas e mulheres do mundo que são elas as mestres dos seus futuros.

E se esta semana ficamos a saber que os mais novos estão descrentes quanto ao futuro do planeta — quase dois terços dos jovens portugueses acreditam que o mundo está condenado, diz estudo —, também voltamos a ouvir promessas por parte da indústria da moda. No caso da gigante Primark, não se ficou pelas promessas, mas decidiu divulgar as suas metas para os próximos anos, com o objectivo de reduzir a pegada ecológica, assim como de dar melhores condições de trabalho a todos os envolvidos nesta indústria.

Na quarta-feira é dia de Conversa Ímpar, às 14h, no site e nas redes sociais do PÚBLICO. Esteja atento e participe, vamos falar sobre dietas com a médica endocrinologista Joana Menezes Nunes e a nutricionista Ágata Roquette.

Boa semana!

