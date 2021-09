Papa diz que é “responsabilidade” da Igreja reconhecer os erros na questão do abuso sexual de menores

A conferência internacional sobre protecção de crianças e adultos vulneráveis das igrejas da Europa central e de Leste arrancou este domingo em Varsóvia com uma mensagem em vídeo do Papa Francisco. O evento de três dias, na capital de um dos países mais importantes para a Igreja Católica na Europa, a Polónia, é visto pelo Vaticano como um esforço importante para virar a página infeliz da cumplicidade da instituição com o abuso sexual de menores.