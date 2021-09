Churchill, o improvável pai fundador dos “Estados Unidos da Europa”

A Segunda Guerra tinha acabado há um ano e as feridas continuavam abertas quando, pela primeira vez, Churchill avança com a ideia dos “Estados Unidos da Europa” e da União Europeia. Na Universidade de Zurique, a 19 de Setembro de 1946 — faz hoje 75 anos — Churchill desafia o auditório: “E agora vou dizer-vos uma coisa que vos irá surpreender. O primeiro passo para a reconstrução da família europeia tem que passar por uma aliança entre a França e a Alemanha.” Naquele que é um dos mais importantes discursos fundadores da União Europeia, Churchill defende a criação “de uma espécie de Estados Unidos da Europa”, única forma de “reconstruir o tecido europeu” dizimado pela Segunda Guerra. Churchill já não era primeiro-ministro. Perde as eleições de 1945 para os trabalhistas de Clement Attlee, até aí braço direito de Churchill no Governo de coligação 1940-45.