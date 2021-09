Armin Laschet: demasiado liberal, demasiado renano, demasiado brando

Um político que ascendeu ao centro dos poderosos dentro da CDU (União Democrata-Cristã), mas é diferente dos políticos típicos da CDU. Armin Laschet chegou ao topo apesar destas características: antes de ser eleito para a liderança da CDU e candidato a chanceler do partido (e do seu gémeo na Baviera, a CSU), teve em 2017 uma vitória eleitoral importante no seu estado da Renânia do Norte-Vestefália – onde governa com os liberais.