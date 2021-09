Annalena Baerbock: a candidata da mudança num país pouco aventureiro

Annalena Baerbock tem uma resposta na ponta da língua para algumas perguntas. Como é ser candidata a chanceler com filhos pequenos? “É possível liderar também com família, como mostrou Barack Obama com as suas duas filhas pequenas – o quotidiano com crianças mantém-nos ancorados na realidade.” Como é ser a primeira candidata a chanceler sem experiência executiva? “Não, não tenho experiência governativa. Nunca fui ministra. Mas represento a renovação. Os outros representam o statu quo.” Se vai querer a descarbonização da Alemanha até 2030? “Sim, e por favor façam a mesma pergunta aos outros candidatos.”