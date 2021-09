Quatro crianças resgatadas junto ao Cais do Vapor no Montijo

As crianças “encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica, tendo sido transportadas para as imediações do Cais do Vapor, onde foram entregues aos familiares”.

Quatro crianças foram resgatadas na tarde deste domingo depois de terem sido arrastadas pela corrente, junto ao Cais do Vapor, no Montijo, divulgou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

As quatro crianças, com idades compreendidas entre os 11 e 12 anos, foram resgatadas “depois de terem sido arrastadas pela corrente, ficando em dificuldades em sair da água, junto ao cais do vapor, no Montijo”, referiu a AMN em comunicado.

O alerta foi dado pelas 17h45, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), que informou que quatro crianças “se encontravam em dificuldades na água”, pelo que “foi de imediato activada para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa e uma embarcação dos Bombeiros Voluntários do Montijo”.

De acordo com a Autoridade Marítima Nacional, “três crianças foram resgatadas por uma embarcação de pesca que se encontrava no local e a quarta criança, que se encontrava numa embarcação insuflável, foi recolhida pelos Bombeiros Voluntários do Montijo”.

As crianças “encontravam-se bem e não necessitaram de assistência médica, tendo sido transportadas para as imediações do Cais do Vapor, onde foram entregues aos familiares”.

O comando local da Polícia Marítima de Lisboa tomou conta da ocorrência.