O regresso das estrelas à passadeira vermelha dos Emmys

É a 73.ª edição das estatuetas que celebram o melhor da televisão. Entre os nomeados destacam-se The Crown , The Mandalorian, Bridgerton , Emily in Paris , Black-ish e The Queen’s Gambit .

O desfile das estrelas da televisão na passadeira vermelha dos prémios da Academia de Artes e Ciências Televisivas é sempre um momento muito aguardado. Depois de um ano de pandemia, em que o glamour dos Emmys se fez a partir de casa, nomeados e convidados voltam a desfilar no Microsoft Theatre, em Los Angeles. As expectativas estão elevadas ─ o que terão escolhido vestir as celebridades para posar perante a lente dos fotógrafos e quem sabe levar uma estatueta para casa?

É a 73.ª edição das estatuetas que celebram o melhor da televisão. Entre os nomeados destacam-se The Crown, The Mandalorian, Bridgerton, Emily in Paris, Black-ish ​e The Queen’s Gambit. Na passadeira vermelha, as estrelas mais aguardadas são as nomeadas nas principais categorias de actuação: Olivia Colman, Emma Corrin, Uzo Aduba, Anya Taylor-Joy, Kate Winslet e Cynthia Erivo. Mas não são apenas as actrizes a criar expectativa. Billy Porter, nomeado para Melhor Actor em série dramática, pelo papel em Pose ou Regé-Jean Page (que deixou milhares de fãs a suspirar em Bridgerton), por exemplo, são muito esperados.

As cerimónias de prémios são também uma oportunidade para os designers de moda mostrarem o que de melhor sabem fazer, com criações exclusivas. Uma passadeira vermelha é uma montra de vaidades para o mundo, com dezenas de transmissões em directo para vários países, já para não falar das redes sociais.

