Tottenham volta a perder e soma segunda derrota consecutiva

Depois da goleada sofrida no terreno do Crystal Palace por 3-0 na quarta jornada da Liga inglesa, o Tottenham de Nuno Espírito Santo voltou a perder pelo mesmo resultado, este domingo, na recepção ao Chelsea.

A primeira grande ocasião de golo já chegou perto da meia hora de jogo e foi para o Chelsea. Christensen recebeu de Lukaku e o remate não saiu muito longe do poste direito da baliza de Hugo Lloris. Pouco depois Heung-Min Son estava cara-a-cara com o guarda-redes que evitou o golo do Tottenham.

No segundo tempo, o Chelsea entrou forte e deixou um aviso logo aos 47 minutos com Hugo Lloris a negar o golo de Marcos Alonso. Mas dois minutos depois os “blues” chegaram mesmo à vantagem, com Thiago Silva a cabecear para o fundo da baliza depois da cobrança de um canto.

O Chelsea estava a dominar o jogo por completo e foi por pouco que Marcos Alonso não fez o 2-0. Não marcou Alonso, marcou N'Golo Kante aos 57 minutos com um remate que acabou por desviar num jogador e por trair Lloris.

Aos 75 minutos, Thiago Silva esteve muito perto de bisar de cabeça e de fazer o 3-0 para o Chelsea, mas Hugo Lloris fez uma grande defesa e negou-lhe o golo. Na seginda parte só dava Chelsea e o mesmo Lloris voltou a negar por duas ocasiões o terceiro golo dos “blues”. O resultado final ficou estabelecido aos 90+2 minutos com Rudiger a fazer o 3-0.

Com esta vitória, o Chelsea junta-se ao Manchester United e Liverpool na liderança da Premier League com 13 pontos. O Tottenham de Nuno Espírito Santo soma a segunda derrota consecutiva, ambas por 3-0, e mantém os mesmos nove pontos na sétima posição.