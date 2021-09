Roma de José Mourinho soma a primeira derrota

Equipa orientada pelo treinador português perdeu por 3-2 no terreno do Verona, num jogo a contar para a quarta jornada da Liga italiana.

De um lado, o Verona, o penúltimo classificado da Liga italiana e à procura dos primeiros pontos da temporada. Do outro, a Roma, segundo classificado e sem perder pontos. Dados que, teoricamente, dariam como certa a vitória para José Mourinho, mas tal não aconteceu este domingo, com a Roma a somar a primeira derrota da época (3-2) à quarta jornada do campeonato.

O jogo até começou bem para a equipa orientada pelo técnico português. Aos 36 minutos, Lorenzo Pellegrini recebeu de Karsdorp e abriu o marcador. A Roma foi a vencer para os balneários.

Mas a reviravolta no marcador estava guardada para o segundo tempo e logo a abrir Antonin Barak restabeleceu a igualdade no jogo para o Verona, que não contou com Miguel Veloso que se encontra a recuperar de lesão.

Aos 54 minutos, Caprari rematou para o canto inferior direito da baliza de Rui Patrício e fez o 2-1 para a equipa da casa. A partida voltou a estar novamente empatada quatro minutos depois com Ivan Ilic a marcar na própria baliza.

Uma igualdade no marcador que não durou muito, dado que aos 63 minutos Davide Faraoni colocou o Verona novamente na frente. Nos últimos minutos do jogo, a Roma criou algumas ocasiões de perigo, mas o resultado acabou por não sofrer alterações.

Com esta derrota, a Roma de José Mourinho perde pela primeira vez esta temporada, mantém os mesmos nove pontos e está, provisoriamente, na quarta posição da Liga italiana. O Verona arrecada os primeiros pontos da temporada.