Real Madrid vence com dois golos no intervalo de dois minutos

Vitória por 2-1 no terreno do Valência na quinta jornada da Liga espanhola.

Valência e Real Madrid chegaram à quinta jornada da Liga espanhola sem qualquer derrota, mas na noite deste domingo, foi a equipa de Ancelotti que levou a melhor e conseguiu arrancar uma vitória por 2-1.

Do lado do Valência, Gonçalo Guedes e Thierry Correia começaram de início do lado, com este último a ser substituído aos 23 minutos devido a lesão.

Aos sete minutos, o Real Madrid chegou com perigo à baliza adversária com um remate de Casemiro. Pouco depois, a equipa de Ancelotti deixou um novo aviso por Fede Valverde, com o guarda-redes Mamardashvili a segurar o empate no marcador.

Mesmo antes de intervalo, o Valência podia ter desfeito a igualdade por intermédio de Gabriel Paulista, mas Courtois defendeu e os golos ficaram todos reservados para a segunda parte.

Aos 66 minutos, a equipa de Jose Jimenez colocou-se em vantagem no marcador por Hugo Duro. Mas já perto do apito final, o Real Madrid conseguir inverter o resultado no intervalo de dois minutos. Vinícius Júnior fez a igualdade aos 86’ e Benzema estabeleceu o 2-1 final.

Esta vitória deixa o Real Madrid isolado na liderança do campeonato espanhol com 15 pontos. O Valência mantém os mesmos 10 pontos na terceira posição.