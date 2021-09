Portugal empata e garante o primeiro lugar do grupo no Mundial de futsal

Igualdade a três golos frente a Marrocos permitiu que a selecção portuguesa terminasse na primeira posição do grupo C do Mundial de futsal na Lituânia.

Foi já com um lugar garantido nos oitavos-de-final do Mundial de futsal na Lituânia que a selecção portuguesa entrou na Svyturys Arena, este domingo. Portugal precisava apenas de um empate para terminar no primeiro lugar do grupo C, e foi o que aconteceu diante Marrocos (3-3) na terceira e última jornada da fase de grupos da prova.

Jorge Braz alinhou de início com Bebé, João Matos, Erick Mendonça, Bruno Coelho e Ricardinho. Já o cinco titular de Marrocos foi constituído por Reda Khiyari, Bilal Bakkali, Anás El-Ayyane, Youssef Jouad e Soufiane El-Mesrar.

Marrocos começou cedo a dar trabalho a Bebé e logo aos 2 minutos de jogo colocou-se em vantagem no marcador numa transição rápida, com Jouad a finalizar para o canto inferior. A selecção portuguesa reagiu ao golo sofrido e esteve perto do empate em diversas ocasiões.

Aos oito minutos, Bebé voltou a fazer uma grande defesa, em mais uma transição dos marroquinos. Mas dois minutos depois foi Portugal quem chegou ao empate com um golo de Fábio Cecílio, após um passe de Ricardinho.

O jogo estava com muita intensidade e com várias ocasiões de golo para ambas as partes e André Coelho esteve muito perto de fazer o 2-1 por duas vezes.

Aos 16 minutos, Khiyari impediu o 2-1 para Portugal, mas um minuto depois, Tiago Brito encostou após uma assistência de Zicky e colocou a selecção portuguesa em vantagem pela primeira vez no jogo.

No regresso para o segundo tempo, Portugal entrou bem, mas a selecção marroquina acabou por empatar a partida aos 24 minutos por intermédio de Anas, na marcação de um livre indirecto, depois do árbitro considerar duplo atraso para o guarda-redes Bebé.

A selecção marroquina estava por cima do jogo, mas foi a equipa de Jorge Braz a fazer o 3-2 aos 28 minutos, com Bruno Coelho a marcar de livre directo. Mas a quatro minutos do fim, Bilal Bakkali colocou novamente tudo empatado num lance individual.

Com esta vitória, Portugal garante o primeiro lugar do grupo C do Mundial da Lituânia com sete pontos. Um resultado que também foi favorável a Marrocos que garantiu o apuramento para os oitavos-de-final de um mundial pela primeira vez.