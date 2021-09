FC Porto derrota Moreirense com mão cheia de golos

O adversário era, teoricamente perfeito para quem vinha de uma partida da Liga dos Campeões. O Moreirense, em 12 visitas ao Estádio do Dragão, nunca tinha sequer conseguido um empate. Para além do histórico, este início de temporada está a correr mal aos “cónegos”, que ainda não tinham ganho nenhuma vez nas cinco jornadas anteriores e estavam com os mesmos pontos do último. E este domingo não foi excepção. Os “azuis e brancos” dominaram a partida e golearam o adversário por 5-0 com toda a naturalidade, não denotando sinais dos habituais efeitos secundários que jogos da Liga dos Campeões a meio da semana muitas vezes provocam a quem os joga.

A história da partida foi quase só a história dos golos. Apesar de o Moreirense ter iniciado a partida dando sinais de alguma insurreição em relação ao favorito FC Porto, o golo de penálti convertido por Taremi, pouco depois da primeira meia-hora colocou um ponto final nesses devaneios.

Seguiu-se um domínio avassalador dos “azuis e brancos”, que tiveram no colombiano Luis Díaz o grande responsável por conseguir desequilíbrios na zona mais perto da baliza adversária e sempre que os portistas puderam aproveitar a profundidade, algo que foi mais notório no segundo tempo.

Um erro de Pasinato (51’) num alívio de bola ofereceu ao colombiano a ocasião perfeita para que este aumentasse a vantagem portista e uma perda de bola na área adversária, que proporcionou um contra-ataque bem desenhado pelos “azuis e brancos” permitiu a Luis Díaz bisar na partida e matar o jogo (65’).

Já sem ilusões no que diz respeito ao desfecho da partida, o Moreirense viu o guarda-redes Pasinato oferecer mais um golo ao FC Porto, que chegava à goleada por intermédio de Taremi, enquanto mais uma transição rápida dos “dragões” permitiu a Pepê estrear-se a marcar e a fixar o resultado final.