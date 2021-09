Por que razão vamos à Bienal de Arquitectura de Veneza? Qual o interesse? O que ganhamos com a presença de Portugal em Veneza? Quantos portugueses terão ido à Bienal de Veneza ver uma exposição? As perguntas são naturais e compreensíveis. Se por um lado é fácil questionar a importância da Bienal, por outro lado, não é muito evidente justificar a sua importância. Na comunidade dos arquitectos e estudantes de arquitectura, apenas uma reduzida percentagem terá visitado uma das edições da Bienal de Veneza. É por isso muito delicado avaliar o sentido da participação de Portugal na Bienal, o impacto efectivo na prática quotidiana dos arquitectos portugueses ou o retorno económico do investimento realizado.