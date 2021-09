Ferramentas de osso dão novas pistas sobre a produção de roupa há 120 mil anos

Na Gruta dos Contrebandiers, na costa de Marrocos, foram encontradas ferramentas feitas com ossos de animais há cerca de 120 mil anos. Nesse mesmo local, descobriram-se ainda ossos de carnívoros com marcas de cortes. Foi o suficiente para uma equipa internacional de cientistas juntar dois mais dois: os utensílios seriam usados pelo Homo sapiens (a nossa espécie) para retirar e transformar as peles dos carnívoros, que poderiam ser usadas no fabrico de roupa. Estas ferramentas e ossos com marcas poderão mesmo estar entre as provas arqueológicas mais antigas da produção de roupa pelos humanos.