Combate ao tráfico de droga: 11 homens e uma mulher detidos em operação da GNR em Gondomar

O Comando Territorial do Porto da GNR, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santo Tirso, levou a cabo uma operação de combate ao tráfico de droga, no âmbito da qual deteve, na sexta-feira, 11 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 60 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Gondomar.

Esta investigação começou há cerca de dois anos e visava o tráfico de droga nos concelhos de Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia e Valongo.

No âmbito desta operação, a GNR realizou 16 buscas domiciliárias, duas em estabelecimentos de restauração e bebidas, uma em lavandaria, três em garagens e 20 em veículos. Foram apreendidos 11 quilos de haxixe, 448 doses de liamba, 3600 doses de cannabis, 14 quilos de tabaco, três veículos, uma moto de água, duas réplicas de armas de fogo, 42 munições, 11 telemóveis, diverso material pirotécnico e 14.853 euros em numerário.

Depois de terem sido presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, três dos detidos ficaram sujeitos a prisão preventiva, três a apresentações diárias no posto policial da área de residência, a proibição de contactarem entre si e de frequentarem os locais de tráfico sinalizados no âmbito do processo, e dois a apresentações duas vezes por semana no posto policial da área de residência, a proibição de contactarem entre si e de frequentarem os locais de tráfico sinalizados no âmbito do processo.