É o “vale tudo”, a “velhacaria” e o “esbracejar”. CDU ataca PS em antigo bastião

“A candidatura do PS esbraceja, nos últimos dias, com anúncios das obras que não fez, nem vai fazer, face à força da CDU”, disse o líder comunista em Almada. Dores Meira atacou o “vale tudo” de António Costa.

Ignorando os temas nacionais, o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, concentrou-se em Almada, com um discurso de optimismo para dar força à campanha no concelho onde decorre a batalha mais renhida da CDU nestas eleições autárquicas.