Circus Life: a vida dos artistas de circo quando os holofotes se apagam

Durante cinco anos, o fotógrafo Francisco Salgueiro visitou mais de 30 circos, de norte a sul de Portugal, para documentar o que está para além das cortinas do espectáculo: a vida dos artistas de circo. Agora, o autor expõe o seu projecto fotográfico na terceira edição do Cupula Circus Village Festival, que decorre até domingo em Vila Nova de Gaia.

“É mais do que mostrar o circo, é um revelar do que está por detrás destas personagens”, explica o fotógrafo. A inspiração para Circus Life surgiu de uma vontade de mostrar algo que as pessoas ainda não tivessem conhecimento. “Há um preconceito generalizado em relação ao circo, mas o que as pessoas não sabem é que existem várias famílias a lutar pela sua sobrevivência”, diz Francisco Salgueiro.

No processo, o fotógrafo e escritor, autor do livro O Fim da Inocência, apanhou uma altura em que os espectadores de circo começavam a escassear, não só devido à polémica dos animais nos espectáculos, como também por causa dos confinamentos impostos pela pandemia. Segundo o autor, a maioria das companhias parou de vez porque os artistas não conseguiam suportar o custo dos terrenos. “São pessoas que sempre que vão ao palco arriscam a sua vida e, apesar das dificuldades económicas, têm um amor muito grande à arte”, salienta o autor.

Por enquanto, a projecto fotográfico ainda está em aberto, uma vez que Francisco Salgueiro quer acompanhar a evolução e o crescimento dos artistas. A terceira edição do Cupula Circus Village Festival vai expor o trabalho do fotógrafo na Junta de Freguesia de Arcozelo, em Vila Nova de Gaia, até ao dia 19 de Setembro, das 10h às 19h.

Texto editado por Amanda Ribeiro