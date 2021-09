Melanie Challenger: “Porque é que sermos um animal nos perturba tanto?”

Ser Animal, Ser Humano, o novo livro da investigadora inglesa em História Natural e Ambiental lança-nos uma questão: “Porque é que sermos um animal nos perturba tanto?” Em entrevista ao P2, Melanie Challenger fala do mito do excepcionalismo humano, do impacto do SARS-CoV-2 e do papel dos outros animais na ciência.