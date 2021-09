Oposição húngara unida lança eleições primárias rumo às legislativas de 2022

Pela primeira vez, a oposição anti-Fidesz vai coligar-se a nível nacional para tirar a extrema-direita do poder, onde se encontra desde 2010. E escolheu um método inédito no país para escolherem os candidatos.

Os partidos da oposição húngara iniciaram este sábado um longo processo de eleições primárias para definirem um nome que irá tentar retirar do poder o Fidesz do primeiro-ministro Viktor Orbán nas eleições legislativas do próximo ano.