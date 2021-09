A alegria de mostrar a escola a uma colega nova

Para assinalar o início do ano lectivo, nada melhor do que um livro divertido, a mostrar que a escola pode ser uma festa. Conhecimento, criatividade, humor e amizade estão juntos em mais uma história da dupla Davide Cali e Benjamin Chaud, que assinam esta colecção da Orfeu Mini.

Títulos já publicados sobre o universo escolar: Cheguei Atrasado à Escola Porque..., Não Fiz os Trabalhos de Casa Porque…, Perdi-me no Museu Porque... e As Minhas Incríveis Férias de Verão...

Desta vez, o protagonista, Henrique, foi escolhido pela professora para dar a conhecer a escola a uma colega nova. Começa por informar: “Bem, não há muita coisa para ver…” No entanto, o que se segue revela precisamente o contrário.

Foto Benjamin Chaud

Da alforreca gigante que é a mascote da turma ao gabinete da directora (e à própria directora), o périplo segue num crescendo de situações inesperadas e loucas. Como o professor de natação, uma criatura anfíbia, ou o puré de batata voador que é servido no refeitório. Invejável a biblioteca e adorável a árvore no recreio. Queríamos ter andado numa escola assim...

Humor e pormenor

Davide Cali é escritor, mas também ilustrador e cartoonista. Além de muito bem-humorado, consegue ser eficaz em diferentes registos, quer de textos quer de imagens. Entre os seus mais de 40 livros publicados em todo o mundo, destacamos Eu Espero (vencedor do Prémio Baobab 2005, no Salão de Montreuil), editado em Portugal pela Bruaá.

Como podes ver, a nossa biblioteca é enorme... Até há miúdos que se perdem aqui pág. 22

Benjamin Chaud estudou Desenho e Artes Decorativas em Paris e Estrasburgo. Também não lhe falta sentido de humor, muitas vezes insólito até. As suas ilustrações são facilmente identificáveis pela riqueza de pormenores, obrigando o leitor a deter-se demoradamente em cada imagem. E é preciso lá voltar uma e outra vez para se apreender a totalidade do que desenhou. Exemplo maior desta sua característica são as ilustrações de grande formato, como as do A Cantiga do Urso e As Férias do Pequeno Urso, também editados pela Orfeu Negro.

Foto Benjamin Chaud

No final da visita à escola, Henrique vai surpreender-se pela forma como a mãe da colega nova a irá transportar até casa. O leitor também.

A Minha Incrível Escola... não foi publicado por estes dias, mas sim no Verão de 2019. Não nos importamos. Os livros não azedam.

Bom ano lectivo para todos.

A Minha Incrível Escola... Texto: Davide Cali

Ilustração: Benjamin Chaud

Tradução: Rui Lopes

Revisão: João Berhan

Edição: Orfeu Negro

44 págs., 12€

