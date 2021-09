Pedro Lavia: Zoomarine, o “sonho” concretizado faz 30 anos

Aos 80 anos, Pedro Lavia continua a vir ao Zoomarine todos os dias. “Às 9h, estou cá.” A única excepção é o domingo, dia da missa, a que não falta. “Que vou fazer? Não jogo golfe. Jogava squash mas o cardiologista proibiu-me”, atira já no final da visita que insiste em guiar por algumas zonas do parque, depois da entrevista, à qual vai juntando mais um recanto e outro, enquanto cumprimenta todos os funcionários com quem nos vamos cruzando, muitos pelo nome. “Isto não é um trabalho, é um prazer.” Quando, há dois anos, foi inaugurado o Rio dos Côcos, uma das atracções mais recentes do Zoomarine, Pedro foi um dos primeiros a sentar numa das bóias que flutuam ao longo dos 400 metros do “rio” lento e serpenteado, o maior do género na Europa. “Claro que tinha de experimentar.”