Desenhar Portugal em bicicleta: Algarve e os quilómetros que nos levam ao fim da viagem

Apesar de já andarmos há uns dias na região do Algarve, foi a partir de Sagres que sentimos o começo da nossa aventura pelo litoral algarvio. O nosso plano seria percorrer os tesouros que tantos turistas procuram durante o Verão: as praias. Que, na verdade, foram apenas uma miragem para nós. Nem por uma vez molhámos os pés no mar. Havia vontade, mas se a escutássemos, perdíamos a vontade de nos sentarmos nas bicicletas! E se, por um lado, queríamos conhecer o lado balnear da costa, por outro desejávamos perceber o que o Algarve oferece para além do bom tempo e as ondas do mar. Tal como na costa vicentina, continuámos a seguir a rota EuroVelo que nos deixou conhecer a diversidade natural da região. Apanhámos trilhos de terra batida, vários troços pavimentados, atravessámos pequenos rios e passámos por muitas ciclovias, algumas praticamente novas. A primeira etapa iria juntar Sagres a Lagos.