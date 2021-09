Um pássaro a inspirar um grande tinto

Quinta de Lemos Dona Paulette Branco 2018

Quinta de Lemos, Silgueiros

Graduação: 13,5%

Região: Dão

Preço: 39.95€ (em portugalvineyards.com)

Pontuação: 90/100

A primeira sensação que este vinho proporciona é a de potência. Potência na fruta, potência no volume de boca e, principalmente, potência na expressão da madeira. Um pouco mais de esforço e de indagação permite depois perceber as imensas subtilezas dos seus aromas e paladares – quando, afinal, o planalto de Silgueiros se mostra. Ficamos então prontos para gostar dele. Sem, no entanto, deixar de perguntar se a sua excelência não dispensaria tanta madeira. M.C.

Ferreirinha, Castas Escondidas 2018

Casa Ferreirinha, Vila Nova de Gaia

Graduação: 13,5%

Região: Douro

Preço: 29.90€ (em garrafeiranacional.com)

Pontuação: 92/100

A Casa Ferreirinha continua a dar conta do seu trabalho no inesgotável mundo das castas durienses. Este tinto fez-se com variedades algo fora de moda ou, pelo menos, longe do estrelato nos DOC Douro, como a Bastardo, Marufo, Touriga-Fêmea (há um varietal da casa com esta casta) ou Tinta Amarela. A estas, juntaram-se um lote de vinhas velhas e um tempero das indispensáveis Touriga Nacional e Touriga Franca. O resultado é marcante. Um tinto singular, com carácter e garra que vale a pena conhecer. M.C.

Underdog Tinto Talha 2020

​Hugo Mendes

Castas: Aragonez, Trincadeira e Tinta Grossa

Região: Alentejo

Álcool: 12% vol

Preço: 28€

Pontuação: 91/100

Incursão experimental do “lisboeta” Hugo Mendes pelos vinhos de Talha alentejanos, neste caso de Vila Alva, na Vidigueira, levado pela mão de Ricardo Santos, enólogo e um dos mentores do projecto Mestre Daniel XXVI Talhas. Lote de Aragonez, Trincadeira e Tinta Grossa, é um tinto muito digestivo, alegre e franco. Cheira e sabe bem ao que é. Para beber com enorme prazer e nostalgia. P.G.

Hugo Mendes Rosé 2020

Hugo Mendes

Castas: Touriga Nacional

Região: Tejo

Álcool: 12% vol

Preço: 25€

Pontuação: 90/100

Um rosado que ressuma a frutos vermelhos agridoces e a flores frescas. Um belo rosado, diga-se, cheio de sapidez e vivacidade. Sem berloques e sem o contributo (desnecessário) da barrica. Um rosé é um rosé. E, se for como este, seco e fresco, é sempre uma boa companhia. P.G.