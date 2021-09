João Félix é expulso e Atlético de Madrid empata

Depois do 0-0 frente ao FC Porto a contar para a Liga dos Campeões, o Atlético de Madrid voltou a repetir o mesmo resultado, este sábado, diante do Athletic Bilbau, numa partida em que João Félix saltou do banco aos 60 minutos e acabou expulso - viu dois amarelos em menos de um minuto.

Logo a abrir, Griezmann teve uma grande oportunidade para inaugurar o marcador, mas o remate saiu muito perto do poste direito. A segunda grande oportunidade para a equipa de Diego Simeone foi no início do segundo tempo por intermédio de Ángel Correa. O Athletic Bilbau chegou com muito perigo à baliza de Oblak aos 50 minutos, com um remate de Inaki Williams.

Aos 78 minutos, o Atlético de Madrid ficou reduzido a dez unidades depois de João Félix - que tinha entrado para o lugar de Ángel Correa aos 60 minutos - ver dois cartões amarelos no intervalo de segundos. O internacional português fez falta sobre um defesa do Bilbau e depois de ter visto cartão amarelo chamou “louco” ao árbitro, tendo levado o segundo cartão.

Com este empate, os “colchoneros” perdem a oportunidade de cimentar a liderança na Liga espanhola. A equipa de Diego Simeone soma 11 e está, provisoriamente, no primeiro lugar.