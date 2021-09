Campeão Lille volta a perder num jogo que teve invasão do relvado

Derrota por 1-0 no terreno do Lens, num jogo a contar para a sexta jornada da Ligue 1. É a segunda derrota consecutiva do Lille.

Está a ser um início de época para esquecer para o campeão francês em título. O Lille, que alinhou com José Fonte e Xeka no “onze” titular - voltou a perder no terreno do Lens por 1-0, na sexta jornada da Liga francesa. Em seis jogos, esta é a terceira derrota da formação de Jocelyn Gourvennec, a segunda consecutiva. A partida ficou marcada por confrontos entre adeptos de ambas as equipas que chegaram a invadir o relvado.

Numa primeira parte sem claras ocasiões de golo - à excepção do remate de Florian Sotoca aos 45+1 minutos que só não deu em golo para o Lens, porque Ivo Grbic defendeu -, as oportunidades de maior perigo ficaram reservadas para o segundo tempo.

O regresso ao relvado esteve adiado durante vários minutos devido à invasão de campo por parte de adeptos dos dois clubes que chegaram aos confrontos físicos.

Logo a abrir a segunda parte, Kalimuendo esteve perto de fazer o 1-0 para o Lens. Pouco depois, chegou a reposta do Lille, com um cabecemento de Burak Yilmaz a sair ao lado. No entanto, foi o Lens a chegar à vantagem aos 74 minutos por intermédio de Frankowski, após assistência de Gael Kakuta.

O resultado podia ter ficado ainda mais dilatado para o Lens aos 79 minutos, mas o golo de Wesley acabou por ser invalidado por fora-de-jogo.

Com esta derrota, o Lille soma apenas cinco pontos em seis jogos (um triunfo, dois empates e três derrotas) e está, provisoriamente, no 13.º lugar da Ligue 1. O Lens continua sem perder, tem 12 pontos e é segundo classificado, também provisoriamente.