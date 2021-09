Bayern e Inter Milão vencem com goleadas

Depois da goleada frente ao Barcelona a contar para a Liga dos Campeões, o Bayern Munique voltou a vencer por muitos golos. Este sábado, a equipa de Julian Nagelsmann recebeu e venceu o Bochum por 7-0 em jogo da quinta jornada da Liga alemã.

Ao intervalo, o campeão da Bundesliga já vencia por 4-0. Leroy Sané abriu o marcador aos 17 minutos, Joshua Kimmich fez o segundo, Sèrge Gnabry fez o 3-0 aos 32 minutos e antes do tempo de descanso Lampropoulos foi infeliz e fez um autogolo.

No segundo tempo, Robert Lewandowski fez o 5-0 para o Bayern e já leva sete golos em cinco partidas (é o melhor marcador da Bundesliga). Kimmich “bisou” aos 65 minutos e Choupo-Moting fechou o resultado final em 7-0. Com este triunfo, o Bayern Munique é líder da Liga alemã, à condição, com 13 pontos. O Bochum mantém os mesmos três pontos no penúltimo lugar.

Mas, este sábado, o Bayern não foi o único a aplicar mais do que uma mão cheia de golos. Em Itália, o Inter de Milão goleou o Bolonha por 6-1 na jornada quatro da Liga italiana.

O 1-0 chegou logo aos seis minutos de jogo por intermédio de Lautaro Martínez. À meia hora de jogo Milan Skriniar ampliou a vantagem e, ainda antes do intervalo, Nicolò Barella fez o 3-0.

Aos 54 minutos, Matías Vecino fez o quinto golo para o campeão italiano em título com Edin Dzeko a “bisar” e a cimentar a goleada. O Bolonha ainda reduziu aos 86 minutos por Arthur Theate, mas de nada valeu.

O Inter tem 10 pontos e está, provisoriamente, no primeiro lugar da Serie A. O Bolonha mantém os mesmos sete pontos na sétima posição.