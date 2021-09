Morreu o historiador, sociólogo e critico de arte José-Augusto França

O historiador, sociólogo e crítico de arte José-Augusto França morreu este sábado, na casa de saúde de Jarzé, perto da cidade francesa de Angers. A notícia foi confirmada ao PÚBLICO pela amiga do historiador e da família, a pintora e antiga presidente da Sociedade Nacional de Belas-Artes, Emília Nadal. José Augusto França estava internado há vários anos naquela casa de saúde, tendo sofrido um AVC há cerca de três.

Referência da cultura portuguesa, responsável por estudos pioneiros sobre a reconstrução da Baixa Pompalina após o terramoto de 1755, ou sobre a obra de figuras como Amadeo de Souza-Cardoso, Almada Negreiros ou Rafael Bordalo Pinheiro, tinha uma grande amplitude de interesses que passavam pela poesia, cinema, pintura ou arquitectura. A sua obra ultrapassa os cem livros e centenas de artigos, divididos pelo próprio, entre história da cultura, história da arte, estudos olisipográficos, monografias, ensaios e ficção. Foi condecorado com a de Grande-Oficial da Ordem do Infante D. Henrique (1991), a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique (2006) ou Medalha de Mérito Cultural (2012).

Natural de Tomar, no Ribatejo, sobre a qual publicou uma monografia, José-Augusto França doou parte do seu espólio de obras de arte ao Museu Municipal, constituindo o núcleo de Arte Contemporânea. Licenciado em Ciências Histórico-Filosóficas pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, em 1944, foi bolseiro do Estado francês, em 1959, tendo estudado na Universidade de Sorbonne até 1963. Trabalhou, entre outros, com o historiador Pierre Francastel (1900-1970). Na Universidade de Paris IV (Panthón-Sorbonne), doutorou-se em história, em 1962, com a tese Une Ville des Lumères: la Lisbonne de Pombal, e tornou-se doutor em letras, em 1969, com a tese Le Romantisme au Portugal.