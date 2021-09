Manoel: os Sensible Soccers tratam por tu o cinema de Oliveira

Banda apresenta este domingo em Serralves cine-concerto com Douro, Faina Fluvial e O Pintor e a Cidade , nos 90 anos da estreia da primeira-obra do realizador. É também um novo disco, com saída a 1 de Outubro.

A Cantiga da ponte já anda no ar desde há alguns dias, entre a rádio e os palcos (aconteceu no último fim-de-semana no Tremor, nos Açores), mas só irá ganhar expressão plena quando, este domingo (19h), os Sensible Soccers a tocarem ao vivo no Auditório de Serralves, no Porto, a abrir o cine-concerto Manoel, que irá permitir ver, e ouvir com novas bandas sonoras, as curtas-metragens Douro, Faina Fluvial (1931) e O Pintor e a Cidade (1956), do mais celebrado realizador português.