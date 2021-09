Decameron: Jornada III, novela 1

Ao longo de doze semanas, o investigador do Centro de Estudos Comparatistas e tradutor Simão Valente está traduzir para o Leituras o Decameron, de Giovanni Boccaccio (1313- 1375), directamente do italiano para português. Um total de doze textos, cada um com uma pequena introdução (a negro no texto) feita pelo tradutor. Neste conto, Masetto consegue tornar-se jardineiro num convento de freiras, que competem entre si para dormir com ele.