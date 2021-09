Licença parental paga a 90% desde que o pai goze dois dos seis meses

O valor pago pela licença de 180 dias passa de 83% para 90% caso o pai goze dois meses. E o subsídio parental alargado passa a ser pago a 35% do ordenado desde que partilhado pelos dois progenitores.

No documento que saiu da reunião de Concertação Social com os parceiros sociais, esta sexta-feira, o Governo concretiza a intenção que havia manifestado em Julho sobre o aumento dos valores pagos pelas licenças parentais, condicionando esses aumentos a uma maior partilha do tempo entre os progenitores.