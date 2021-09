João Goulão. Legalizar a cannabis “seria um risco ou pelo menos não traria grandes benefícios”

João Goulão, director nacional do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD), diz que os efeitos de uma eventual regulação da cannabis na saúde pública não são conhecidos. E lembra que Portugal não está numa situação calamitosa como a que no virar do século levou o país a dar um passo no escuro e a experimentar um modelo inovador.