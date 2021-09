Há mais de 150 acções de limpeza de praia agendadas para os próximos dias

O Dia Internacional da Limpeza Costeira, assinalado mundialmente a 18 de Setembro, vai levar até às praias portuguesas voluntários de mais de 100 organizações, num alerta à sociedade civil para a necessidade de proteger os oceanos e promover uma maior consciência ambiental. A Fundação Oceano Azul vai organizar mais de 150 acções de limpeza terrestres e subaquáticas, entre os dias 18 e 26 de Setembro.

Segundo a fundação, o programa “Educar para uma Geração Azul” vai contar com a participação de 80 turmas de escolas nacionais, com mais de 1300 alunos. Albufeira, Lagoa e Silves, no Algarve, são municípios onde estão previstas acções de limpeza de lixo marinho, mas a iniciativa abrange outras zonas do país, regiões autónomas incluídas. Para quem quiser participar, as inscrições mantêm-se abertas e as organizações que queiram aderir à iniciativa ainda o podem fazer, registando as suas acções de limpeza no site da fundação.

“Este é o terceiro ano da iniciativa, que surgiu em 2019, com o ímpeto de juntar e agregar as várias iniciativas que iam decorrendo para celebrar o Dia Internacional da Limpeza Costeira, um pouco espalhadas por todo o país”, contextualiza a responsável de projectos da Fundação Oceano Azul, Flávia Zurga Silva.

Desde 2019, foram recolhidas 134 toneladas de lixo marinho em mais de 800 acções de limpeza costeira, o que envolveu acima de 14 mil voluntários e 200 organizações. Nesse ano foram realizadas “65 acções de limpeza numa semana em Portugal”, números que “em 2020 chegaram às 160 acções de limpeza, com quase 200 organizações envolvidas”.

“O objectivo não é só assinalar este dia simbolicamente, com a recolha de lixo nas praias, mas dar visibilidade a todas estas organizações que, durante o ano, trabalham em prol de um oceano mais limpo e mais saudável”, explica Flávia Zurga Silva. Em 2021, a organização espera “superar os números de 2020”, no qual foram recolhidas, “em todo o país, 29 toneladas de lixo marinho”, num conjunto de “160 acções”.

Flávia Zurga Silva sublinha o papel das acções de retirada de lixo marinho nas zonas costeiras, mas também alerta para a necessidade de catalogar o lixo recolhido. “Estamos a aliviar o sistema, a ajudar para que este lixo não se degrade, não se separe em milhões de partículas e não firam ou matem animais, mas é ainda mais relevante conhecermos o lixo que está nas praias para depois propor medidas ou impor regras”. A responsável destaca também a importância de mudar comportamentos e actuar na fonte, onde o lixo tem origem.

A iniciativa conta com a colaboração do surfista Frederico Morais e da bodyboarder Joana Schenker, cujo clube “já aderiu nos últimos dois anos”, realizando “acções no Algarve, a sua terra”, e integra a campanha #EUBeachCleanup, que agrega acções de limpeza por todo o mundo, refere o comunicado enviado ao P3.

O dia comemorativo, assinalado no terceiro sábado de Setembro, foi criado pela organização Ocean Conservancy e destina-se a promover a protecção dos oceanos, abrangendo actualmente mais de cem países e reunindo milhões de voluntários na limpeza costeira.