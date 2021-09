Nas eleições russas, a única dúvida é o tamanho da maioria do partido de Putin

Russos começaram a votar esta sexta-feira nas eleições que se prolongam até domingo. A vitória do Rússia Unida não está em causa, apesar do crescente descontentamento da população.

Os eleitores de São Petersburgo que pretendam votar em Boris Vishnevsky têm uma tarefa difícil pela frente: escolher o Boris Vishnevsky certo entre três candidatos com o mesmo nome e com fisionomias praticamente idênticas. O caso, que se tornou viral, é um exemplo caricatural de como as eleições legislativas na Rússia, que começaram esta sexta-feira e se prolongam até domingo, dificilmente poderão ser consideradas como livres.