IP retira equipamentos na linha do Vouga que impedem cruzamentos de comboios

O dia 7 de Setembro era mais um dia de rotina na linha do Vouga: de Oliveira de Azeméis e de Sernada do Vouga (Águeda) partiram dois comboios que deveriam cruzar, como habitualmente, na estação de Pinheiro da Bemposta. Mas como o que partia de Sernada do Vouga estava atrasado, o Centro de Comando Operacional (CCO) de Contumil decidiu alterar o cruzamento para a estação de Albergaria-a-Velha. Numa linha de via única há procedimentos rigorosos a que a circulação dos comboios tem de obedecer para que não haja colisões e para isso existem regulamentos que têm de ser escrupulosamente cumpridos e que implicam um conhecimento das condições da operação no terreno.