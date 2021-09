Os ausentes foram os mais presentes no debate sobre o Jamor

Mais umas autárquicas, mais uma sessão com o Jamor na agenda. Quatro anos depois, o ginásio dos Bombeiros do Dafundo voltou a encher-se para ouvir a maioria dos candidatos à Câmara de Oeiras dizer que o megaprojecto imobiliário previsto para a foz do Jamor não pode ir em frente, mas as três forças políticas com assento garantido no próximo executivo não apareceram.