A sociedade civil está a recuperar o vinho de Carcavelos

Foi vinho com fama internacional e já teve a certidão de óbito passada em diferentes datas, mas, contra tudo o que seria de esperar, o vinho de Carcavelos renasce. Por causa da visão estratégica das câmaras municipais de Oeiras e Cascais e por causa da dedicação da população. Na primeira vindima no Mosteiro de Santa Maria do Mar (Carcavelos) foi o povo que cortou os cachos. Quanto ao vinho, vamos ter que esperar uns 5 anos. Já faltou mais.