MAAT ganha um novo espaço de restauração com sabores mediterrânicos

O Kitchen Fine Fusion Dining junta-se à cafetaria e ao bar que o grupo Mercantina já tinha no museu. As noites de quinta a sábado vão ter animação musical com DJs.

Fogo, terra, mar e orgânico são os quatro pilares nos quais assenta a carta do maat Kitchen Fine Fusion Dining, o novo espaço que o Grupo Mercantina acaba de inaugurar no MAAT, Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia, situado em frente ao Tejo, na Av. Brasília, em Lisboa. O Kitchen junta-se aos dois espaços que o grupo já tinha no museu, o maat Café, com serviço de cafetaria, e o Riverside Bar & Bistro, com tapas, cocktails e vinho, num serviço mais voltado para os finais de tarde e noites.

A carta do Kitchen, elaborada pelo chef executivo do grupo Mercantina, Natanael Silva, que neste projecto conta com o chef residente Bruno Salvado, aposta numa cozinha mediterrânica, que vai sendo adaptada à sazonalidade dos produtos e tem uma série de pratos para partilhar, que vão dos ovos rotos trufados com presunto (13€) ao tradicional polvo à galega (18€), passando pelas ostras da Ria Formosa (3,5€ a unidade), as gambas à guilho (18€), tacos, ceviches, burrata recheada ou foie gras com crumble de avelã, maçã e morango (21€).

Há um foco grande no peixe, com pratos como o robalo de mar (32€), a raia alhada (25€), as vieiras com topinambur (26€), o camarão tigre na brasa (34€) ou o lombo de bacalhau (24€). Nas carnes, encontramos a pá de cordeiro com arroz de forno (46€ para duas pessoas), o magret de pato com teriyaki fumado, pak choi, cogumelos e azeite de trufa (23€), o entrecôte ou o chuleton Txogitxu do País Basco (25€).

Aos dias de semana, pode-se optar por um menu executivo para almoço com um valor de 25€ que inclui prato, bebida e café e opção entre entrada e sobremesa. Além disso, os espaços de restauração do MAAT, que dispõem de 40 lugares de estacionamento, propõem animação musical de quinta-feira a sábado com os DJ Zecka Pinheiro, Jade Alvim e Vill (Tomás Araújo).