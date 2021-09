Media Capital recebeu “manifestação de interesse” sobre negócio das rádios

A Media Capital confirmou esta sexta-feira ter recebido uma manifestação de interesse do grupo Bauer sobre o seu negócio das rádios, mas ainda “não foram apresentadas quaisquer ofertas vinculativas”, pelo que é “prematuro” afirmar que “será alcançado algum acordo”.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital enviou um esclarecimento “face às notícias hoje divulgadas na imprensa”, que dão conta da venda do negócio das rádios ao grupo Bauer.

Em causa está uma notícia do Jornal de Negócios, segundo a qual a Media Capital está a negociar a venda das cinco rádios do grupo aos ingleses da Absolute Radio, empresa dos alemães do Bauer Media Group. Segundo o mesmo jornal, a transacção poderá atingir um valor de 50 milhões de euros pelo total do grupo que detém a Rádio Comercial, Vodafone FM, M80, Rádio Cidade e Smooth.

“O grupo Media Capital confirma ter recebido uma manifestação de interesse em relação ao seu negócio das rádios, provinda da Bauer, um grande operador de rádio europeu”, refere a empresa liderada por Mário Ferreira.

“Todavia, não foram apresentadas quaisquer ofertas vinculativas e é prematuro dizer neste momento que será alcançado algum acordo, cuja produção de efeitos dependeria sempre, aliás, de autorizações regulatórias, designadamente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social - ERC”, acrescenta.