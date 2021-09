Portugal inicia na Roménia caminhada para as Davis Cup Finals

A selecção portuguesa da Taça Davis está em Cluj-Napoca, onde este fim-de-semana defronta a Roménia. João Sousa e Gastão Elias são os primeiros trunfos de Portugal para esta eliminatória do Grupo Mundial 1, que decorre no court duro coberto. Em jogo está o apuramento para o play-off das Davis Cup Finals.

Sousa (150.º) abre a eliminatória no sábado (10 horas em Portugal) diante de Filip Jianu (317.º), que celebra o 20.º aniversário neste dia. Esta será somente a segunda participação de Jianu na selecção principal – estreou-se em 2019 –, o que contrasta com as 28 eliminatórias e os 40 encontros de singulares que João Sousa já realizou na competição.

Mais experiente é o actual número um romeno, Marius Copil (250.º - foi em 56.º em 2019), de 30 anos, que irá protagonizar o segundo encontro com Elias (215.º), que não disputava um singular na Taça Davis desde Abril de 2018.

Sousa e Elias estão igualmente designados para o encontro de pares, que abre a jornada de domingo, bem como para os restantes dois singulares, cuja realização poderá ser inviabilizada caso uma das selecções vença três encontros. Do lado da Roménia, está anunciado o par formado por Copil e o especialista Horia Tecau, de 36 anos, actual 16.º no ranking da variante e detentor de 38 títulos de pares, incluindo Wimbledon e US Open.

O seleccionador português Rui Machado levou igualmente para a Roménia mais dois jogadores, Frederico Silva (184.º) e Nuno Borges (271.º) – que viu o seu cabelo parcialmente rapado, devido à praxe por que passam os estreantes na selecção.

Entretanto, nas Caldas da Rainha, chegou ao fim a participação portuguesa no Portugal Ladies Open, com a eliminação de Francisca Jorge nas meias-finais de pares. Para já, só são conhecidas duas semifinalistas do mais importante torneio feminino que se realiza no nosso país, a chinesa Saisai Zheng (94.ª) e a francesa Harmony Tan (129.ª), já que dois encontros dos quartos-de-final foram interrompidos pela chuva e adiados para a manhã de sábado.