Pelé regressa aos cuidados intensivos após remoção de tumor no cólon

O ex-futebolista brasileiro Pelé, que há três dias recebeu alta da unidade de cuidados intensivos do hospital Albert Einstein, em São Paulo, após remoção de tumor no cólon, voltou por precaução para aquela unidade, segundo a imprensa brasileira.

A informação do regresso do “Rei” Pelé aos cuidados intensivos está a ser amplamente difundida no Brasil, mas ainda não foi confirmada nem pela assessoria de imprensa do antigo futebolista, nem pela direcção do hospital.

O canal ESPN Brasil especificou que o estado de saúde do ex-futebolista, de 80 anos, permanece estável, mas os médicos preferiram passá-lo para os cuidados intensivos como medida de precaução e para poderem acompanhá-lo mais de perto.

Pelé foi hospitalizado em 31 de Agosto para exames de rotina, tendo sido detectado um tumor no cólon, que foi extraído na operação a que se submeteu em 4 de Setembro.

Os resultados dos exames patológicos e da biopsia do tumor ainda não foram divulgados.

Pelé é considerado por muitos o melhor jogador de “todos os tempos”, sendo que é o único futebolista que venceu por três vezes o Mundial, em 1958, 1962 e 1970.