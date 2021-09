Soam as Guitarras encerra edição de 2021 com oito concertos em Oeiras

Luís Guerreiro, O Gajo, Mafalda Veiga, Nancy Vieira com Fred Martins, Amélia Muge com André Santos, Francisco Sales, João Pedro Pais com Sérgio Mendes e António Chainho com José Manuel Neto: assim soarão as Guitarras 2021, desta sexta-feira até 16 de Outubro.

Nascido em Oeiras, em 2017, o ciclo Soam as Guitarras termina agora a sua quinta edição no município fundador, depois de ter “conquistado” cidades como Évora, Póvoa de Varzim e Setúbal, onde decorrerão ainda dois concertos dos Dead Combo, a 29 e 30 de Setembro (no Fórum Luísa Todi, 21h) e por onde já passaram João Pedro Pais, Nancy Vieira e O Gajo. Estes dois últimos actuaram também em Évora, enquanto na Póvoa de Varzim estiveram Sérgio Godinho (que estreou neste ciclo Os Fadinhos do Godinho), Mafalda Veiga (outra estreia, com Solo), Miramar (Frankie Chavez e Peixe) e Manuel de Oliveira com Marco Rodrigues.

O cartaz anunciado para Oeiras inicia-se esta sexta-feira com o guitarrista Luís Guerreiro, que já acompanhou fadistas como Mariza ou Carminho e que se apresenta aqui em nome próprio no Mosteiro da Cartuxa, em Caxias, às 21h30. No mesmo local e à mesma hora, mas no dia 24, estará O Gajo (projecto de João Morais), com o seu álbum Subterrâneos (que estreou nesta edição), acompanhado por Carlos Barreto (contrabaixo) e Isaac Achega (percussão).

Noutro palco, o do Auditório Municipal Eunice Muñoz, em Oeiras, e sempre às 21h30, apresentam-se dia 30 Mafalda Veiga (com Solo) e, já em Outubro, Nancy Vieira com Fred Martins por convidado e com a participação especial do guitarrista Bruno Chaveiro (dia 1); e no seguinte (2), Amélia Muge estará com André Santos num espectáculo a que deram o nome de Pelas Cordas da Guitarra, preparado especialmente para o Soam As Guitarras.

Dias depois, a 10 de Outubro, o Palácio Flor da Murta, em Paço de Arcos, recebe Francisco Sales com o seu álbum Miles Away (2017). E o ciclo termina nos dias 15 e 16 num outro palco, o do Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, primeiro com João Pedro Pais, com a participação especial de Sérgio Mendes na guitarra; e, por fim, com António Chainho, um mestre da guitarra portuguesa que tem sido um embaixador do Soam as Guitarras (e aqui tocou, em anos anteriores, com Kepa Junkera, Rão Kyao, António Zambujo e Miguel Araújo) e que, em 2021, convida para tocar consigo outro grande guitarrista português: José Manuel Neto.