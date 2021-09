Sexta, na TV: várias viagens pelos bastidores do mundo do cinema, entre o regresso de Sex Education e a estreia de Squid Game

CINEMA

Domingo

RTP2, 22h57

Primeiro dia de 2003. Enquanto o Presidente Lula da Silva assume o seu primeiro mandato, dando início a uma nova era no Brasil, duas famílias de classe alta brasileira reúnem-se para um churrasco. Nessa festa, que ocorre em Rio Grande do Sul, no grande e dilapidado palacete de uma delas, verdades incómodas serão expostas e alguns segredos revelados, gerando um crescente mal-estar entre os convivas. O argumento é da responsabilidade de Lucas Paraizo e a realização de Fellipe Barbosa (Gabriel e a Montanha) e Clara Linhart. A dar vida aos protagonistas estão Ismael Caneppele, Augusto Madeira, Camila Morgado, Ítala Nandi, Martha Nowill e Silvana Silvia, entre outros.

O Infiel

TVCine Top, 21h30

Realizado Cyrus Nowrasteh, O Infiel segue um jornalista americano que é raptado, após um convite para ir ao Cairo falar sobre recentes insurreições militares. Quando a esposa percebe que o governo americano não irá intervir no assunto, decide tomar conta da situação. Com Jim Caviezel, Claudia Karvan, Hal Ozsan, Stelio Savante e Isabelle Adriani.

EDtv

Cinemundo, 21h

Uma comédia satírica de Ron Howard (Apollo 13, Uma Mente Brilhante) de 1999, com um elenco de luxo que conta com Matthew McConaughey, Jenna Elfman, Woody Harrelson, Ellen DeGeneres, Martin Landau, Rob Reiner, Sally Kirkland, Elizabeth Hurley, Clint Howard e Dennis Hopper. Conta a história de um reality show que é construído e gira à volta de Ed (McConaughey), da sua família e dos seus amigos.

Everybody's Talking About Jamie

Amazon Prime Video, streaming

Estreia da aguardada adaptação cinematográfica do aclamado musical de West End. Inspirado em eventos reais, Everybody's Talking About Jamie é, claro, sobre Jamie New, um adolescente de Sheffield que tem sonhos diferentes dos seus amigos: ele planeia tornar-se uma maravilhosa drag queen. Recebe o apoio incondicional da melhor amiga e da mãe, bem como da lenda drag local, Miss Loco Chanelle. Mas Jamie também terá de enfrentar o preconceito enraizado na sua comunidade.

SÉRIES

Sex Education

Netflix, streaming

Estreia da terceira temporada desta série que explora o mundo da escola de Moordale Secondary School e os dramas amorosos, íntimos e sexuais dos seus alunos. Tudo começou quando Otis e Maeve criaram uma “clínica” para ajudar os colegas com problemas mais adultos, apoiando-se na experiência da mãe de Otis como terapeuta sexual. Otis e Maeve apaixonaram-se, afastaram-se e aproximaram-se vezes sem conta. Agora, a série regressa com uma nova influência puritana (Jemima Kirke, de Girls) na escola que não tolerará ideias modernas de expressão romântica e sexual. Com Asa Butterfield, Gillian Anderson, Ncuti Gatwa e Emma Mackey.

Squid Game

Netflix, streaming

Estreia de uma série sul-coreana dedicada a jovens que colocam a sua vida em risco em nome de um prémio monetário imenso, 40 milhões de dólares. Terão de competir num misterioso jogo de sobrevivência que é composto por jogos normalmente de crianças, mas com uma reviravolta potencialmente perigosa.

DOCUMENTÁRIOS

Women Make Film - As Mulheres Fazem Cinema

TVCine Edition, 22h

A fechar o ciclo Celebrar o Cinema, dedicado à arte de fazer cinema, chega um documentário de Mark Cousins (A História do Cinema: Uma Odisseia) que faz uma visita guiada por mais de 1.000 excertos de filmes, 13 décadas e cinco continentes. Cousins explora a história do cinema no feminino, através da lente de algumas das melhores realizadoras do mundo.

Canárias Selvagens

RTP2, 15h58

Documentário em estreia que explora os ecossistemas, únicos no mundo, das Ilhas Canárias, nascidas do fogo e da lava, mas com muitas diferenças entre si.

Boulogne-Billancourt - O Tempo dos Estúdios

RTP2, 20h33

Estreia de um documentário que conta a história dos emblemáticos estúdios do cinema francês, que emergiram em 1922. Foram a casa de alguns dos maiores actores, realizadores e técnicos do cinema do país — como Jean-Paul Belmondo, recentemente falecido, Marcel Carné, Jacques Becker ou Gérard Oury — até uma crise profunda, que surge nos anos 1990.