Marco Layera ouviu as histórias de raparigas desempoderadas — e transformou-as num manifesto

Ao longo de um ano, 170 raparigas adolescentes conversaram com o encenador do colectivo chileno La Re-Sentida sobre os episódios de violência e abuso que sofreram. O resultado é Paisajes para no colorear, peça que faz parte da programação do Mexe e inaugura a temporada 20/21 do Teatro Nacional São João. Apresenta-se no Teatro Carlos Alberto, este sábado, e no Teatro Viriato, na próxima sexta-feira.