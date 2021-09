Um Circular com centro na dança, atento à música, desejoso de contacto

O ano passado, o Circular, o festival de artes performativas de Vila de Conde que assinala este ano a sua 17.ª edição, pode acontecer porque “houve uma brecha de abrandamento da pandemia”. Naturalmente, a pandemia e os seus efeitos, em particular na dança, foco central do Circular, foi presença notória na criação. Esse não será exactamente o caso este ano, mas há um elo que se mantém, um conjunto de reflexões que brotam deste Circular com dança no centro, mas multidisciplinar.