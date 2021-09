110 Histórias, 110 Objectos: o Técnico Solar Boat

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. Neste episódio n.º 12 do podcast, conhecemos a história do Técnico Solar Boat.

Em 2017, um grupo de alunos de IST passava uma noite sem dormir no Mónaco, a tentar terminar de montar aquele que seria o primeiro protótipo do projecto Técnico Solar Boat, baptizado de São Rafael 01 (SR01). O barco fora acabado de pintar na véspera da partida e aproveitou-se a viagem Lisboa-Mónaco para que o mesmo secasse. “A uma semana do Mónaco, o barco ainda não estava feito, havia umas peças feitas a carbono mas não estava montado, não estava pintado, nem lá perto. Mas nós íamos ao Mónaco – já tínhamos a viagem toda marcada, o campismo agendado…”, explica Dinis Rodrigues, antigo aluno do IST e antigo líder de equipa do projecto.

Foto Técnico Solar Boat Débora Rodrigues

Descrição do cenário dessa noite: “Bateria a explodir, curtos-circuitos a acontecer, pessoal a cortar-se e a ir ao hospital, sem saber onde podíamos jantar, onde ir ao supermercado… a fazermos uma barulheira descomunal durante a noite”. Resultado: “Acabámos o barco eram 10h30 da manhã (às 10h começava a primeira prova). A competição começou sem nós, mas metemos o barco à água, abrimos uma garrafa de champanhe e demos todos um mergulho na água. Só depois é que nos lembrámos: ‘pessoal, a competição já começou, temos que ir para lá’. Já nem queríamos saber. O barco já estava pronto, fizemos uma festa ali”, recorda.

Participar no Monaco Solar & Energy Boat Challenge em Julho desse ano havia sido o objectivo estabelecido quando o projecto nasceu em 2016. “O barco ainda não existia e já sabíamos que íamos a essa competição. Foi sempre o prazo que estipulámos”, conta Dinis Rodrigues.

O SR01, assim chamado em homenagem às viagens de Vasco da Gama, tornava-se dessa forma a grande estrela do projecto Técnico Solar Boat, um projecto de engenharia, completamente open source, que pretende promover as energias renováveis, a sustentabilidade e a mobilidade eléctrica. Este projecto universitário é constituído por dezenas de estudantes de engenharia do Instituto Superior Técnico, que trabalham em conjunto no desenvolvimento de barcos movidos a energia solar. Depois da odisseia de estreia, nasceram já mais dois protótipos – o SR02, em 2019 e o SR03, já em 2021. Paralelamente, está também a ser construída uma nova embarcação de competição movida a hidrogénio.

Já em 2019, o Técnico Solar Boat regressou ao Mónaco com o SR02, onde conseguiu os seus melhores resultados até ao momento: segundo lugar na classe a que concorriam e um primeiro lugar na prova de endurance, com 52 voltas (7 voltas de avanço para a segunda classificada). “No segundo protótipo, o objectivo foi tornar o barco mais eficiente, atingir velocidades superiores”, conta João Novo, líder de equipa do Técnico Solar Boat desde 2020. Recentemente, a equipa conseguiu incorporar hidrófilos (hydrofoil) na estrutura do barco – parecidas com asas de avião instaladas por baixo do barco, que fazem o casco levitar e sobrevoar a água de forma a ser mais eficiente. “É algo incrível de ver, é o futuro. Desde o primeiro protótipo que se tencionava fazer isso”, explica.

Para além disso, há o sonho cada vez mais próximo da realidade de que o barco seja 100% feito no IST. “Estamos a caminhar a passos largos para lá”, defende. Há, por exemplo, dois alunos a desenvolverem teses em áreas nas quais o projecto ainda não é autónomo, como os controladores de motores e em maximum power point trackers, para a cada instante retirar o máximo de potência dos painéis solares.

Perante a ausência de competição, o projecto tem aproveitado para colocar os seus barcos a “voar” sobre as águas portuguesas. Em 2020, o evento Odisseia fez o barco percorrer as águas do Douro, Lisboa, Sesimbra e Lagos. Em 2021, foi a vez de a Madeira receber o novíssimo SR03. A equipa do projecto aguarda a possibilidade de poder voltar às competições no Mónaco, para escrever novos episódios na caderneta de histórias do Técnico Solar Boat. Como aquela em 2018, quando o SR01 alcançou o 5.º lugar na competição de endurance, mesmo tendo entrado com 30 minutos de atraso, numa estreia absoluta de rodagem do motor em água...

