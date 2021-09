Notas da 2.ª fase confirmam descidas nos resultados dos exames. Português volta a ser excepção

Os resultados da 2.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Educação, confirmam uma descida global das notas dos alunos, que já se tinha observado na 1.ª fase. Entre as disciplinas mais concorridas, apenas a Português há uma melhoria do desempenho face ao ano anterior, enquanto nas restantes há descidas, que chegam a quase três valores, no caso da Matemática.