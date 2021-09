Em Portugal escolas fecharam mais dias por causa da pandemia do que a média da OCDE

Devido à pandemia, entre 2020 e 2021 os jardins-de-infância nos países da OCDE estiveram fechados em média cerca de 55 dias, as escolas primárias à volta de 78 dias, e as do 3.º ciclo e secundário entre 92 a 101 dias. No conjunto isto representa “cerca de 28% do total de dias de escola na educação pré-escolar e mais de 56% no secundário”, frisa a OCDE.