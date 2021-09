Colégios GPS: Ministério Público deixa cair peculato, mas admite que gestores sejam acusados de abuso de confiança

O início do julgamento do processo dos colégios GPS, onde são arguidos os gestores António Calvete, antigo deputado do PS, Manuel Madama, António Madama, Agostinho Ribeiro e Fernando Catarino ficou marcado pelo facto da procuradora do Ministério Público (MP) ter dito que os arguidos, afinal, não podem ser considerados “funcionários públicos”. O que impede que respondam pelo crime de peculato, como vem na acusação, mas que permite que sejam responsabilizados por outro delito, abuso de confiança.

Acusados de peculato, burla qualificada e falsificação de documentos, os cinco gestores começaram esta quinta-feira a ser julgados no Campus da Justiça, em Lisboa. Segundo o Ministério Público, ter-se-ão apoderado para seu uso pessoal de 30 dos 300 milhões de euros que o GPS terá recebido do Estado entre 2005 e 2013, através dos chamados contratos de associação - os apoios que o Estado concede ao ensino privado nas localidades onde a oferta pública não existe, ou não chega para todos quantos estão inscritos na escolaridade obrigatória.

Os cinco arguidos marcaram presença no tribunal e manifestaram intenção de falarem apenas depois de o Ministério Público produzir prova.