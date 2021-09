Governo mantém máscaras obrigatórias em espaços fechados

O Governo pretende manter a obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados, quando for oficialmente anunciada a entrada na terceira fase do processo de desconfinamento. Esta decisão deverá ser adoptada pelo Conselho de Ministros da próxima quinta-feira, 23 de Setembro, se então se confirmar que 85% da população residente em Portugal já está integralmente vacinada.