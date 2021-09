Faz sentido mudar o Tribunal Constitucional para Coimbra?

O Partido Socialista desfez nesta quarta-feira o tabu e anunciou que se vai abster na votação desta sexta-feira do projecto-lei do PSD que transfere para Coimbra as sedes do Tribunal Constitucional (TC), da Entidade das Contas e Financiamento dos Partidos Políticos (ECFPP), que funciona junto do primeiro, e do Supremo Tribunal Administrativo (STA). Neste P24 ouvimos a opinião do director do PÚBLICO, Manuel Carvalho.

